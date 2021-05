Polizei in Göttingen hisst zum IDAHOBIT die Regenbogenflagge

Vor dem Polizeidienstgebäude in der Groner Landstraße in Göttingen weht die Regenbogenflagge.

Um 9 Uhr am Montag, 17. Mai, hissten Karin Gedaschko, Abteilungsleiterin 2 der Polizeidirektion Göttingen, und Rainer Nolte, Leiter der Polizeiinspektion Göttingen, anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT) die Regenbogenfahne am Dienstgebäude in der Groner Landstraße.

Die Polizeidirektion Göttingen ist die erste Polizeibehörde in Niedersachsen, die die Regenbogenfahne am IDAHOBIT hisst und somit ein klares Zeichen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen auf Grund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität setzt. „Unsere Gesellschaft ist bunt und vielfältig – die Polizei auch“, so Karin Gedaschko einleitend.

„Wir setzen an diesem Tag ein deutliches Zeichen gegen Diskriminierung und für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Wir leben und ermöglichen Diversität – Hass und Ausgrenzung haben keinen Platz in unserer Gesellschaft und in der Polizei. Alle Menschen sind in unserer Organisation willkommen, ihnen wird stets Wertschätzung und Toleranz entgegengebracht“, betont die Abteilungsleiterin 2 während der Beflaggung. Anlässlich dieses Tages zeigte auch die Stadt Göttingen Flagge. pol/kic