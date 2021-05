85-jähriger Goslarer vermisst

Seit Samstagfrüh wird der 85-jährige Horst R. aus dem Krankenhaus Goslar vermisst. Er war stationär aufgenommen und hat sich aus dem Krankenhaus in unbekannte Richtung entfernt. Aufgrund der Gesamtumstände und der fortgeschrittenen Zeit geht die Polizei derzeit von einer Lebensgefahr für Horst R. aus. Die bisher getroffenen Maßnahmen, inklusive der Absuche des Krankenhausgeländes und angrenzender Waldstücke mit Personenspürhunden und der Überprüfung seiner Wohnanschrift im Goslarer Stadtteil Oker führten zu keinen Hinweisen auf seinen Aufenthaltsort. Er könnte lediglich zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein.Er wird von dem Krankenhauspersonal wie folgt beschrieben: etwa 180 groß, graue kurze Haare, normale Statur, rote Daunenjacke mit Kapuze, camouflage Jogginghose.Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Personen, welche Hinweise zu Horst R. geben können, sich mit der Polizei Goslar (Tel.: 05321-339 0) in Verbindung zu setzen. pol

