Göttingen. Die Autobahnpolizei half am Dienstag einer „alleinerziehenden Mutter mit fünf Kindern“ aus einer gefährlichen Situation auf der A7 bei Göttingen.

Enten in Not: Besondere Rettungsaktion auf A7 bei Göttingen

Gut ausgegangen ist ein Rettungseinsatz der Autobahnpolizei Göttingen. Verkehrsteilnehmer hatten am Dienstagmorgen gegen 9.15 Uhr gemeldet, dass eine Entenmutter mit ihren fünf Küken auf der A7 zwischen den beiden Göttinger Anschlussstellen im Bereich der Mittelschutzeinrichtung in Not geraten sei.

„Die Entenfamilie wartete ordnungsgemäß dicht an der Betongleitwand sitzend auf das Eintreffen der Polizei“, berichten die Ordnungshüter mit einem Augenzwinkern. Die Polizei verlangsamte zunächst den Verkehr bis zum Stillstand und konnte anschließend die Mutter mit ihren Küken über die dreistreifige Fahrbahn nach außen in den Grünbereich leiten.

Die Entenfamilie wartet auf Hilfe. Foto: Polizei

Wohlwollendes Schnattern als Dank für Rettungseinsatz auf der Autobahn

Die eingesetzten Beamten berichteten von einem wohlwollenden Schnattern der Entenmutter, welches als Dank für die Rettungsaktion gewertet wurde.

Wann und wie die Entenfamilie den Hinweg über die stark befahrene Autobahn geschafft hatte, bleibt ungeklärt, so die Polizei abschließend. pol