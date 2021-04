Radfahrer verletzt: Auto kollidiert mit Fahrrad

Nörten-Hardenberg. Verletzt wurde ein 18-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall am Mittwoch in Nörten-Hardenberg.

Demnach ereignete sich die Kollision zwischen Pkw und Radfahrer am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in der Langen Straße. Ein 55-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw in Richtung Northeim. Beim Linksabbiegen in die Straße Stiftsplatz übersah er den entgegenkommenden Fahrradfahrer, der in Richtung Ortsmitte fuhr, so die Polizei.

Der 18-jährige Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Göttinger Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. pol