Nörten-Hardenberg. Ein Zimmerbrand am Montag in Nörten-Hardenberg verursachte 25.000 Euro Schaden. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen.

Die Feuerwehr war mit einer Drehleiter bei einem Zimmerbrand in Nörten-Hardenberg im Einsatz.

Feuer in Mehrfamilienhaus: Verdacht der Brandstiftung

Am Montag wurde die Feuerwehr gegen 19.10 Uhr zu einem Zimmerbrand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Nörten-Hardenberg alarmiert. Die ersten Einsatzkräfte stellten fest, dass aus zwei Fenstern im Giebel und aus einem Dachfenster starker schwarzer Qualm drang. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Ersten Ermittlungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf etwa 25.000 Euro.

Am Dienstag informierte die Polizei Göttingen unsere Zeitung, dass ein 28-Jähriger im Verdacht steht, den Brand gelegt zu haben. Er hatte sich unter einem Vorwand Zutritt zu dem Haus verschafft und flüchtete kurze Zeit später. Ein Nachbar verfolgte den Mann kurzzeitig und informierte die Polizei. Eine Streife konnte den Tatverdächtigen noch in der Nähe festnehmen. Die Ermittlungen dauern an. kic