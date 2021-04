Einbeck: Bewaffneter Überfall auf einen Taxifahrer

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es kurz nach Mitternacht in Einbeck im Bereich des Stiftsgartens zu einem Raubüberfall auf einen Taxifahrer. Das meldet die Polizei. Der unbekannte Täter bestieg demnach das von ihm bestellte Taxi und bedrohte den Fahrer sofort mit einer Schusswaffe. Der 30-jährige Taxifahrer händigte daraufhin seine Geldbörse aus. Der Täter verließ das Taxi und rannte mit seiner Beute – einem geringen dreistelligen Bargeldbetrag – in Richtung Knochenturm davon. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos.

Täterbeschreibung: 20-25 Jahre, 175-180 cm groß, Gesicht mit weißer FFP 2-Maske bedeckt, schwarze Jacke, darunter ein weißer Kapuzenpullover und blaue Stoffhose.

Hinweise an die Polizei Northeim unter Telefon 05551-7005-0. pol