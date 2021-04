Feuer in Göttingen: Gartenhütte einer Kleingartenkolonie brennt

Göttingen. Ein Feuer ist am Samstagmittag in der Kleingartenkolonie am Elliehäuser Weg in Göttingen ausgebrochen.

Ein defekter Ofen soll die Ursache eines Brandes einer Gartenhütte im Göttinger Westen sein. Das Feuer brach am Samstag gegen 13.50 Uhr in der Kleingartenkolonie am Elliehäuser Weg aus. Die Feuerwehr rückte mit rund 20 Einsatzkräften an. Von der Berufsfeuerwehr kamen zwei Fahrzeuge, darunter ein Löschfahrzeug der erst am 12. April in Betrieb genommenen Westwache auf dem Areal der nahe gelegenen Firma Sartorius.

Gartenhütte brennt in Göttingen: Feuerwehr legt 150 Meter lange Schlauchleitung

Um an die Gartenparzelle zu gelangen, musste zunächst eine rund 150 Meter lange Schlauchleitung von der Straße aus verlegt werden. Unter Atemschutz löschten zwei Trupps den Brand. Betroffen war hauptsächlich der Dachbereich. Das Feuer war schnell gelöscht.

Wie hoch der Schaden ist, konnte zunächst nicht beziffert werden. Der Elliehäuser Weg war voll gesperrt.