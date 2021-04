Walpurgis: Digitale Aktionen im Harz geplant

Seit Ende Februar zeichnete sich ab, was viele bereits befürchteten: Auch in diesem Jahr werden die Walpurgisfeierlichkeiten im Harz der Corona-Pandemie zum Opfer fallen. Nach und nach wurden die Veranstaltungen abgesagt bzw. die Vorbereitungen gestoppt. Ein weiteres Frühjahr im Harz so ganz ohne Walpurgis? Undenkbar!

Auch wenn eine digitale Aktion in keiner Weise das so beliebte Event ersetzen kann, sollte dieser traditionsreiche Termin nicht sang- und klanglos verstreichen, da waren sich die Harzer Tourismusakteure einig.

Online-Aktionen zu Walpurgis im Harz geplant

Erste Ideen für eine digitale und damit Corona-konforme Walpurgisaktion waren schnell entwickelt und nahmen unter der Regie des Harzer Tourismusverbandes (HTV) Form an. Auf der Webseite www.harzinfo.de/walpurgis2021 begann am 19. April die digitale Walpurgis. Den Auftakt macht ein Online-Quiz mit Gewinnspiel, bei dem Hobby-Teufel und Möchtegern-Hexen ihr Wissen unter Beweis stellen können. Nur eine richtige Antwort führt zur nächsten Frage – Tipps gibt es auf den Social-Media-Kanälen des HTV. Wurden alle Fragen des Quiz richtig beantwortet, haben die Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, ihre Kontaktdaten für die Teilnahme am Gewinnspiel zu hinterlegen.

Aus allen erfolgreichen Teilnehmern werden 50 Gewinnerinnen und Gewinner ausgelost. Sie dürfen sich über das limitierte Walpurgis-Gutscheinheft mit Erlebnis-Coupons für über 20 verschiedene Harzer Freizeit- und Kultureinrichtungen freuen. Dabei locken zum Beispiel der freie Eintritt in das Weltkulturerbe und Besucherbergwerk Rammelsberg, in die Rübeländer Tropfsteinhöhlen oder in den Bürger- und Miniaturenpark in Wernigerode genauso wie eine freie Fahrt mit der neuen Baumschwebebahn Harz oder der Sommerrodelbahn Harzbob in Thale. Das Gutschein-Heft hat einen Gesamtwert von über 150 Euro. Pünktlich zur Walpurgisnacht am 30. April wird auf der Webseite das Hexenaufkommen stark zunehmen. Man darf also gespannt bleiben. Weitere Informationen dazu folgen.

Alternativprogramm in Altenau abgesagt

Derweil musste die Touristinformation Oberharz auch das geplante Alternativprogramm im Altenauer Hexenkessel absagen. „Dennoch haben wir vielfältige und kurzweilige Aktionen für jede Altersklasse geplant rund um die Oberharzer Hexen und Teufel“, verrät Sonja Müller von der Touristinformation Altenau. Den Startschuss hierfür konnte sie nun mit dem Kindergarten in Altenau geben. In dieser Woche nahm sie zahlreiche kreative Hexenbilder von den Kindern und Erziehern entgegen. Bereits im Vorfeld hatten viele der 26 Kinder ihre eigene Hexe mit Braukessel gestaltet.

Ab sofort können sich auch alle anderen kleinen Künstlerinnen und Künstler bis 2. Mai an dem Angebot beteiligen, Malvorlagen gibt es online unter www.oberharz.de oder in der Altenauer Touristinfo. Dort können die Kunstwerke auch eingereicht oder per Mail an info@oberharz.de gesendet werden. Doch damit nicht genug: Der Kindergarten thematisiert eine Woche lang die Walpurgisnacht und bietet ein kleines Hexendiplom an.

Alle Einrichtungen im Oberharz-Gebiet, die ebenfalls Interesse an Malvorlagen haben, können sich unter Telefon 05328 8020 bei Sonja Müller melden. Zusätzlich beteiligen sich die Tourist-Informationen Oberharz mit weiteren Überraschungsinhalten an der digitalen Aktion des Harzer Tourismusverbandes.

