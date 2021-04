CDU nominiert Ehsan Kangarani einstimmig zum OB-Kandidaten

Göttingen. Oberbürgermeisterwahl in Göttingen: Der Stadtverband der CDU steht geschlossen hinter dem Juristen Ehsan Kangarani.

Der CDU-Stadtverband Göttingen steht geschlossen hinter seinem Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl im September. Am Samstag stimmten alle Mitglieder für den Juristen Ehsan Kangarani. Der präsentierte sich in seiner Vorstellungsrede bereits in bester Wahlkampfstimmung, sein Slogan: „Neustart mit neuer Energie“.

Die Stadt Göttingen brauche dringend einen Machtwechsel im Rathaus, so der frisch nominierte CDU-Kandidat. Die rot-grüne Mehrheit habe in der Vergangenheit zu viele Fehler gemacht und Göttingen beschädigt.

Kangarani nannte als Beispiele die Neukonzipierung der Stadthalle, den Sanierungsstau beim Deutschen Theater, eine bürgerferne Verkehrsplanung oder auch die soziale Schere, die Göttingen sogar überregional eine schlechte Presse eingebracht habe.

„Das Image unserer Stadt leidet und ist gerade in jüngster Vergangenheit stark in Verruf geraten“, betont der 39-Jährige.

Insbesondere die verantwortliche Sozialdezernentin Petra Broistedt, die als SPD-Kandidatin in die Wahl ziehen wird (wir berichteten), habe seiner Meinung nach eine katastrophale Bilanz vorzuweisen. Er trete an, um all das zu ändern. Die Stadtverbandsvorsitzende Carina Hermann rief zum geschlossenen Wahlkampf auf: „Kangarani verknüpft die Attribute Könner, Kümmerer, Kämpfer, Kumpel, Kreativer und Kenner wie kein anderer Kandidat. Er ist einer, der Göttingen wirklich lebt und liebt.“ ms