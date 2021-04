Marlies Dornieden möchte erste Landrätin für Göttingen werden

„Ein neuer Anfang“ – Mit diesem Leitbild will Marlies Dornieden erste Landrätin des Landkreises Göttingen werden. Am 8. April wurde sie offiziell von den Mitgliedern des CDU Kreisverbandes Göttingen mit einem eindeutigen Ergebnis von 100 Prozent Zustimmung bei den abgegebenen Stimmen als Landratskandidatin nominiert. „Ich bedanke mich für das große Vertrauen und den enormen Rückenwind. Ich werde weiterhin eng mit den Menschen im Landkreis an gemeinsamen Lösungen für die Zukunft unserer Region arbeiten“, so Dornieden.

„Mir geht es nicht nur darum, dass die beiden Altkreise Osterode am Harz und Göttingen stärker zusammenwachsen, sondern dass wir auch zusammen wachsen, also unsere Chancen erkennen, Potenziale nutzen und stärker auf die Menschen in der Region hören, was sie eigentlich wollen und worum es ihnen geht.“

„Marlies Dornieden ist die ideale Landrätin. Sie arbeitet insgesamt über 25 Jahre beim Landkreis Göttingen, davon über 20 Jahre in leitenden Funktionen. Zuletzt wie bekannt als Kreisrätin und Leiterin des Corona-Krisenstabs. Ihre Tätigkeit beim Landkreis wurde nur unterbrochen, als sie zwischen 2011 und 2017 hauptamtliche Bürgermeisterin der Samtgemeinde Gieboldehausen war. Neben diesen fachlich unbestritten besten Voraussetzungen ist sie aber auch sozial engagiert, nah an den Menschen und weiß daher, was sie bewegt“, so der CDU Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler.

Nicht jeder sei ein Fan der Landkreisfusion von Osterode am Harz und Göttingen gewesen. In den letzten fünf Jahren habe es viele Möglichkeiten gegeben, verlorenes Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen und die Weichen in der Entwicklung der Kommunen auf Zukunft zu stellen. Vieles davon sei verpasst worden. „Ich stehe daher für einen neuen Anfang in unserem Landkreis“, so Dornieden.

„Insbesondere liegen mir wohnortnahe und bedarfsgerechte Bildungs- und Betreuungsangebote, die Stärkung des Ehrenamts, die aktive Gestaltung des demografischen Wandels, eine in jeglicher Hinsicht moderne digitale, kulturelle und verkehrliche Infrastruktur sowie das Vorantreiben der Energiewende am Herzen.“

Mehr Informationen zu Marlies Dornieden und ihrer Kampagne „Ein neuer Anfang –Zusammenwachsen & zusammen wachsen im Landkreis Göttingen“ unter www.marliesdornieden.de.