Corona im Kreis Göttingen: 469 Menschen sind erkrankt

Göttingen Der Inzidenzwert betrug am 3. April im Landkreis Göttingen 77,3

Am 3. April waren bei 469 Menschen im Landkreis Göttingen Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus bestätigt. Der Inzidenzwert lag laut Lagebericht des Landes bei 77,3. Die Gesamtzahl bislang bestätigter Covid-19 Fälle im Landkreis Göttingen betrug 6.346. Davon gelten 5.660 Personen als von der Infektion genesen, 217 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben.

Die Lage in den Gemeinden (Gesamtzahl Fälle/Infizierte/Inzidenz):

Flecken Adelebsen (82 / 1 / 15,9)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (109 / 11 / 72,9)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (238 / 29 / 184,8)

Stadt Bad Sachsa (177 / 27 / 217,2)

Flecken Bovenden (147 / 15 / 36,7)

Samtgemeinde Dransfeld (112 / 19 / 128,3)

Stadt Duderstadt (927 / 47 / 147,4)

Gemeinde Friedland (121 / 12 / 20,6)

Samtgemeinde Gieboldehausen (364 / 11 / 29,5)

Gemeinde Gleichen (122 / 3 / 33,9)

Stadt Göttingen (1.944 / 103 / 54,6)

Stadt Hann. Münden (642 / 64 / 169,2)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (159 / 7 / 55,5)

Stadt Herzberg am Harz (369 / 17 / 93,2)

Stadt Osterode am Harz (328 / 57 / 148,1)

Samtgemeinde Radolfshausen (124 / 3 / 13,9)

Gemeinde Rosdorf (162 / 13 / 84,3)

Gemeinde Staufenberg (125 / 19 / 180,1)

Gemeinde Walkenried (94 / 11 / 138,3).