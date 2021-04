Drei Verletzte nach Auffahrunfall in Clausthal-Zellerfeld

Clausthal-Zellerfeld. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der Goslarschen Straße in Clausthal-Zellerfeld sind drei Menschen verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Goslarschen Straße in Clausthal-Zellerfeld sind Mittwochvormittag, 31. März, drei Personen verletzt worden. Darüber informiert die Polizei Goslar unsere Zeitung.

In Höhe der Baustelle in der „Fischerkurve“ übersah ein Autofahrer den vor ihm an einer Ampel verkehrsbedingt wartenden Pkw und fuhr auf diesen auf, so die Polizei. Bei dem Zusammenstoß wurden Fahrer und Beifahrerin des stehenden Pkw und auch der Auffahrende verletzt. Die Verletzten wurden per Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro.

Hinweise auf Betäubungsmittelbeeinflussung

Bei dem vermeintlichen Verursacher wurden anschließend Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Verfahren sind nun gegen ihn eingeleitet. pol