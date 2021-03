Northeims Polizeichef Michael Weiner wechselt nach Hildesheim

Göttingen. Die Nachbesetzung ist im Mai 2021 geplant. Bis dahin springt Polizeioberrätin Maren Jäschke in der Polizeiinspektion Northeim ein.

Zum 1. April 2021 wird es einen Wechsel in der Leitung der Polizeiinspektion Northeim geben: Polizeidirektor Michael Weiner verlässt die Inspektion, seine Nachfolge tritt Polizeioberrätin Maren Jäschke an. Das teilte die Polizeidirektion Göttingen unserer Zeitung mit.

Nach zwölf Monaten verlässt demnach der im Landkreis Hildesheim lebende Weiner die Polizeiinspektion Northeim und wird künftig die Polizeiinspektion Hildesheim leiten. Leitender Polizeidirektor Uwe Ippensen, bisheriger Inspektionsleiter in Hildesheim, wurde am 24. März, nach über 40 Jahren im Polizeidienst, in den Ruhestand verabschiedet.

„Ich freue mich, dass Polizeidirektor Michael Weiner auch weiterhin in unserem Zuständigkeitsbereich als Führungskraft agieren wird. Durch seine bemerkenswerte Dienstauffassung, sein hohes Engagement und seine Fachkompetenz hat er maßgeblich zur erfolgreichen Arbeit innerhalb der Polizeiinspektion Northeim beigetragen und sich gemeinsam mit seinen Mitarbeitenden den Herausforderungen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr gestellt. Ich wünsche ihm auch für die Leitung der Polizeiinspektion Hildesheim viel Erfolg und freue mich weiterhin auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit“, so Gwendolin von der Osten, Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen.

Weibliches Führungsgespann in Northeim

Polizeioberrätin Maren Jäschke. Foto: Polizei

Aktuell läuft das Auswahlverfahren zur Dienstpostenbesetzung der Leitung der Polizeiinspektion Northeim. Eine Nachbesetzung ist im Mai 2021 geplant. Bis dahin wird Polizeioberrätin Maren Jäschke mit der Wahrnehmung der Dienstgeschäfte der Leitung der Polizeiinspektion Northeim beauftragt. Die 44-Jährige leitete zuletzt das Dezernat 12 (Einsatz und Verkehr) in der Polizeidirektion Göttingen. Bereits in der vergangenen Woche wurde die neue Leiterin Einsatz, Vicky Berkhan, in der Polizeiinspektion Northeim begrüßt (wir berichteten).

Maren Jäschke sorgt jetzt mit rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Sicherheit von etwa 133.000 Bürgerinnen und Bürgern in Stadt und Landkreis Northeim.

Der offizielle Amtswechsel bei der Polizeiinspektion Northeim wird nach Entscheidung des Auswahlverfahrens zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, heißt es abschließend.