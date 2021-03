Betrunkener Fahrer kommt von Bundesstraße ab – und schläft ein

Seesen. Von einer Trunkenheit im Straßenverkehr am frühen Sonntagmorgen auf der B243 in Richtung Osterode berichtet die Polizei Seesen.

Von einer Trunkenheit im Straßenverkehr berichtet die Polizei Seesen. Ein Mann aus dem Altkreis Osterode war demnach am frühen Sonntagmorgen mit seinem Pkw auf der B243 in Richtung Osterode unterwegs. In Höhe des Ziegenberges kam er von der Fahrbahn ab und geriet auf einen angrenzenden Grünstreifen in Höhe des dortigen Parkplatzes. Anschließend schlief der Autofahrer ein.

Bei der Kontrolle stellte die Polizei eine Beeinflussung durch Alkohol fest, ein Test verlief positiv. Der Mann wurde vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt, so die Polizei abschließend. pol/mh