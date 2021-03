Benutzte Selbsttests gehören gut gesichert in den Restmüll

Gebrauchte medizinische Mund-Nase-Bedeckungen und Einweghandschuhe gehören in den Restabfall. Aber nun stellt sich eine neue Frage: Wohin gehören die Schnelltests?

Die Schnelltests, die zum Beispiel in Haushalten, Schulen, in Betrieben und bei ausgewählten Dienstleistern wie etwa Kosmetikinstituten anfallen, sind ebenfalls über den Restabfall zu entsorgen. Darüber informiert die Stadt Göttingen in ihrem Corona-Blog. Diese Abfälle sollten immer in einem gut verschlossenen, reißfesten und möglichst auch feuchtigkeitsbeständigen Behältnis entsorgt werden. Im Test-Kit findet keine Vermehrung der Viren statt.

Für positiv getestete Menschen gilt nach wie vor, fast alle Abfälle in einem reißfesten, stabilen, verschlossenen Müllsack über die Restmülltonne zu entsorgen. kic