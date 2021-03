Northeim. Am Donnerstag kam es auf der Kreisstraße 414 zwischen Levershausen und Suterode zu einem Verkehrsunfall.

Vier Verletzte und ein Schaden von etwa 12.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der Kreisstraße 414 ereignete.

Laut Polizei fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Pkw von Levershausen in Richtung Suterode, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr kam und dort mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.

Die beiden Fahrer und ihre jeweiligen Beifahrer wurden verletzt und in verschiedene Krankenhäuser gebracht. pol