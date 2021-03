Weniger Straftaten im Bereich Göttingen, Aufklärungsquote steigt

Polizeidirektor Rainer Nolte, seit November 2020 Leiter der Polizeiinspektion (PI) Göttingen, zieht für das zurückliegende Jahr eine positive Bilanz: „Wir blicken heute auf ein Jahr zurück, das ganz sicher mit keinem der vorherigen zu vergleichen ist. Das unvorhergesehene Ausmaß der Corona-Pandemie überschattete nicht nur das Leben der Bürger in unserem Zuständigkeitsbereich. Auch der polizeiliche Alltag aller meiner Mitarbeiter in Stadt und Landkreis Göttingen war durchweg geprägt von einer bislang so nicht vorstellbaren Gesamtsituation.“ Insgesamt sei das Straftatenaufkommen leicht gesunken und die Aufklärungsquote in Stadt und Landkreis höher als der Landesdurchschnitt.

Das Kriminalitätsaufkommen im Bereich der PI Göttingen liegt für 2020 bei 20.320 Straften und damit leicht unter dem Wert des Vorjahres. Die Häufigkeitszahl (Taten pro 100.000 Einwohner) sinkt auf 6.254 (2019: 6.349).

Die Aufklärungsquote liegt 2020 bei 65,12 Prozent und damit nochmals über dem Wert des Vorjahres (2019: 61,49 Prozent). Zugleich stellt sie den höchsten Wert im 10-Jahres-Vergleich dar und steht damit über dem Landesdurchschnitt (64,28 Prozent). Thomas Breyer, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes: „Trotz der Pandemieauswirkungen und den damit verbundenen Einschränkungen gelang es uns, unsere Strafverfolgungsmaßnahmen erfolgreich umzusetzen.“

Dazu Behördenleiterin Gwendolin von der Osten: „Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen ist die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr um 3,04 Prozent gesunken, die Aufklärungsquote konnte gleichzeitig um 2,57 Prozent auf 66,45 Prozent gesteigert werden. Die Straftaten liegen damit auf dem niedrigsten, die Aufklärungsquote hingegen auf dem höchsten Stand seit Bestehen der Polizeidirektion Göttingen. Die Bürger zwischen Hoya im Norden, Hann. Münden im Süden sowie zwischen Uchte im Westen und Walkenried im Osten lebten dank des Engagements aller Mitarbeiter der Polizei Göttingen in einer der sichersten Regionen Niedersachsens.“

Wohnungseinbrüche

„Unsere Prognosen zu Corona-bedingten Auswirkungen auf das Straftatenaufkommen haben sich insgesamt bestätigt. Der Rückgang bei Wohnungseinbrüchen – 2020 hatten wir 314 Fälle zu verzeichnen (2019: 406) – ist auch das Ergebnis, dass unsere Bürgerinnen und Bürger verstärkt zu Hause waren und urlaubsbedingte Abwesenheiten stark reduziert wurden“, erklärt der Göttinger Kripochef Breyer.

Zudem wurden Straftatenserien sogenannter „reisender Täter“ durch den Lockdown und die Reisebeschränkungen erschwert. Die Fallzahlen der Kellereinbrüche haben sich mit insgesamt 428 Delikten (2019: 173 Delikte) mehr als verdoppelt.

Polizeipräsidentin von der Osten ergänzt, auch wenn die Zahl der Wohnungseinbrüche deutlich gesunken seien, „ werden wir auch weiterhin intensiv präventiv, aber auch repressiv tätig sein, um es Einbrechern in Zukunft noch schwerer zu machen, in den persönlichsten Lebensbereich der Bürgerinnen und Bürger einzudringen“.

Corona-Subventionsbetrüge

Eine Besonderheit in 2020 bilden Straftaten im Zusammenhang mit Corona-Subventionen. In 30 Fällen fanden Ermittlungen statt. Der letzte, hier bekannte Subventionsbetrug wurde im Jahr 2014 registriert. Dazu Polizeipräsidentin von der Osten: „Fast ausnahmslos handelt es sich bei den angezeigten Fällen um Betrug zur Erlangung der ‚Corona-Soforthilfe’. Der Schaden beläuft sich dabei auf mehr als eine Million Euro. So hoch der Schaden auch ausfällt, so hoch ist aber auch die Aufklärungsquote, die bei erfreulichen 97 Prozent liegt.“

Im Zuständigkeitsbereich der PI Göttingen wurden 2020 neun Fälle des Ausstellens und des Gebrauches falscher Gesundheitszeugnisse im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie registriert. Weitere Fälle sind aktuell noch in den Dienststellen der PI Göttingen in der Bearbeitung. „Jedem Verdacht werden wir sehr genau nachgehen, es handelt sich hier nicht um Kavaliersdelikte“, so Kriminaldirektor Breyer. Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten: „Die hohe Fallzahl im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen geht unter anderem auf eine Ärztin im Bereich der Polizeiinspektion Göttingen zurück (wir berichteten), die mutmaßlich diese falschen Atteste ausgestellt hat. Sie wurden bundesweit bei Demonstrationen verwendet und sollten von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreien.“

Häusliche Gewalt

Entgegen den Erwartungen und erster Prognosen ergab sich im Gesamtbereich der PI Göttingen bei Straftaten im Kontext „Häuslicher Gewalt“ trotz der Corona-Lage kein markanter Anstieg. 2020 wurden in der gesamten PI Göttingen insgesamt 961 Straftaten „Häuslicher Gewalt“ bearbeitet. 2019 waren es 878 Taten. Wie in den Jahren zuvor spielte auch bei diesen Delikten Alkohol eine besondere Rolle (bei 20 Prozent der Taten). Überwiegend handelte es sich um Körperverletzungen. Es waren aber auch wieder Familiendramen bis hin zu versuchten Tötungsdelikten zu verzeichnen. „Die Zahl der Straftaten im Bereich der häuslichen Gewalt steigt seit Jahren kontinuierlich und hat 2020 mit 3.346 Fällen den höchsten Wert im Zehn-Jahres-Vergleich erreicht. Wie wichtig digitale Angebote auch bei uns als Polizei sind, zeigt die Bilanz der Online-Wache im Kontext der häuslichen Gewalt: Mehr als 100 Anzeigen sind im vergangenen Jahr online bei der Polizei eingegangen – 2019 waren es lediglich 24 Fälle“, erklärt Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten.

Tötungsdelikte

Im Zuständigkeitsbereich der PI Göttingen wurden 2020 insgesamt zehn Tötungsdelikte, einschließlich Versuchstaten registriert (2019: elf). „Lediglich in einem Fall mussten wir eine Mordkommission einrichten“, so Breyer. Es gelang den Ermittlern, alle Taten aufzuklären.

In drei Fällen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes, in einem Fall wegen vollendeten und in zwei weiteren wegen versuchten Totschlags geführt. Bei den vier anderen Fällen handelte es sich um eine fahrlässige Tötung, um Tötung auf Verlangen, einen Sterbefall im Kontext eines Klinikaufenthaltes sowie eines weiteren Tötungsdeliktes aus dem Jahr 2018 aus dem Altkreis Osterode, welches durch die Zuständigkeitsänderungen sowie aus technischen Gründen nur als Fallüberhang aus der PI Northeim mit in die Jahresstatistik der PI Göttingen hinein zählt.

Bei den Mordfällen handelt es sich zum einen um einen Mordversuch im August 2019 im Kontext „Häuslicher Gewalt“. Der 31 Jahre alte Täter versuchte, seinen Vater mit einer Machete zu töten. Der Vater erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Bei dem zweiten Fall handelte es sich ebenfalls um eine Versuchstat, wieder mit einer Stichwaffe. Im September 2019 belästigten zwei junge Männer eine junge Frau in der Göttinger Innenstadt. Als der männliche Begleiter der Frau intervenierte, geriet dieser mit einem der Täter in eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei wurde das spätere Opfer durch den Täter unvorhersehbar mit einem Messer in den Brustkorb gestochen. Während der Auseinandersetzung kam ein weiterer Täter hinzu, der auf die Frau einschlug und sie verletzte. Im letzten Mordfall aus Oktober 2020 versuchte die 15-jährige Täterin gemeinsam mit ihrem neuen 16-jährigen Freund ihren Ex-Freund (15 Jahre) heimtückisch mit einem Messer zu töten.

Polizeidirektor Rainer Nolte (links), Leiter der Polizeiinspektion Göttingen, und Thomas Breyer, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes. Foto: Polizei / PI Göttingen

Bei den Totschlagsdelikten handelt es sich zum einen um den Fall aus dem Dezember 2019, als ein 18-Jähriger vermutlich diverse Male mit einem Klappmesser auf dessen 53-jährigen Vater einstach und ihn dadurch lebensbedrohlich verletzte. Auch die Mutter wurde verletzt.

In einem weiteren Fall im März 2020 war ein 81-Jähriger dringend verdächtig, seine 75-jährige Ehefrau erschossen zu haben. Nach der Tat richtete der Senior die Waffe gegen sich selbst. Er verstarb trotz Not-OP. Beim letzten Totschlagsdelikt aus dem September 2020 gerieten zwei Personen vor ihrem Mehrfamilienhaus in Streitigkeiten, in deren Verlauf der 36 Jahre alte Täter auf das 51-jährige Opfer einstach.

Bei den weiteren Taten handelte es sich um einen Todesfall im Zusammenhang mit einem Klinikaufenthalt (möglicher ärztliche Behandlungsfehler), einen tödlichen Betriebsunfall ggf. nach fahrlässigem Fehlverhalten unter Missachtung der Unfallverhütungsvorschriften, den Verdacht des Tötens auf Verlangen eines Ehepaares sowie den zu Anfang bereits erwähnten Fall aus dem Altkreis Osterode (Soko Husky).

Falsche Polizeibeamte und Enkeltrick

In 2020 wurden zudem ein Anstieg der Fallzahlen bei Verbreitung pornografischer Schriften und mehr Rauschgiftdelikte registriert.

In den Deliktsbereichen von auftretenden „falschen Polizeibeamten“ und dem „Enkeltrick“ verzeichnete die Polizei 806 Fälle (davon 753 Versuche). Trotz guter Aufklärungsarbeit sei es laut von der Osten Tätern im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen gelungen, Senioren um 3,1 Millionen Euro zu betrügen.

Für 2020 gab es 137 Fälle von Gewalt gegen Polizeibeamte (2019: 149 Fälle). Hervorzuheben seien hier die Ausschreitungen bei polizeilichen Einsatzmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch im Göttinger Hochhauskomplex in der Groner Landstraße.

Die Gesamtzahl der Straftaten im Zusammenhang mit minderjährigen Tatverdächtigen hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht auf 1.129 Fälle erhöht (2019: 1.098) – im Vergleich der vergangenen zehn Jahre der zweitniedrigste Wert. Die Aktivitäten junger Menschen haben sich in der Pandemie noch stärker in den digitalen Raum verlagert. Wenn darin Inhalte geteilt werden, kommen viele in den Besitz auch von problematischen/verbotenen Aufnahmen. Oft ist ihnen nicht bewusst, dass der Besitz und das Versenden mancher Inhalte strafbar ist. mh/jk/kic