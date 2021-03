Langelsheim: Luchs stirbt nach Krankheit

Langelsheim. Das geschwächte Jungtier warzuvor am Gartenteich einer Frau in Langelsheim gefunden worden.

Einen kranken Luchs hat eine Frau an ihrem Gartenteich in Langelsheim im Landkreis Goslar entdeckt. Er habe dort nach Angaben der Anwohnerin am Mittwoch Wasser getrunken, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Beamten fanden das geschwächte Jungtier und informierten den Beauftragten Ole Anders, Koordinator des Luchsprojekts Harz. Er betäubte das Tier und nahm es zur Untersuchung mit. Stark unterernährt und unterkühlt überlebte es die Nacht nicht. „Es war in einem beklagenswerten Zustand“, sagte Anders. Trotz Infusionen und einer Wärmelampe sei der Luchs aus der Narkose nicht wieder aufgewacht. Zuvor hatte „goslarsche.de“ berichtet. dpa