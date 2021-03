Neues Kunsthaus Göttingen soll im Mai 2021 starten

Auf die Eröffnung des Kunsthauses freue ich mich schon lange, ich bin so gespannt auf die Ausstellungen! Der Initiator des Projekts, Verleger Gerhard Steidl, hat nicht nur unter Liebhabern der Fotokunst einen legendären Ruf und wenn ich daran denke, wessen Telefonnummern er in seinem Adressbuch hat und welche Künstler er für eine Schau in Göttingen gewinnen könnte, dann lässt mich das Großes ahnen. Herr Steidl bräuchte im Grunde bloß jeden Monat einige Fotos aus dem Archiv seines Verlags an die Wände des Kunsthauses hängen, und könnte vermutlich für mehrere Jahre ein erstklassiges Programm auf die Beine stellen.

Ich finde, genau so ein Haus hat der Stadt Göttingen gefehlt: Ein Ort für moderne Kunst mit großer Strahlkraft, der deutschlandweit und darüber hinaus Beachtung findet. Eine Institution, die sowohl bei namhaften Künstlern ein Begriff ist, wie auch bei interessierten Besuchern aus dem ganzen Land, die vielleicht allein wegen einer hochkarätigen Ausstellung den Weg nach Göttingen finden.

In einigen großen Zeitungen gibt es regelmäßig Übersichten mit allen wichtigen Kunstausstellungen in Deutschland, alle die bekannten Museen und Galerien werden da aufgeführt – und die sind keineswegs nur in den Metropolen Hamburg, Berlin oder München zu finden. Ich fand es immer schade, dass Göttingen nie in diesen Listen genannt wurde. Denn man muss es einfach mal so sagen: Dieser wunderschöne Universitätsstadt mit ihrer großen Wissenschafts-Geschichte und tollen Kultur fehlt einfach ein herausragendes Museum. Nicht mal ein bedeutendes Naturkundemuseum gibt es, was ja an sich naheliegend wäre.

Aber das soll jetzt kein Anlass zum Nölen sein, denn es ändert sich ja nun. Göttingen hat sein Kunsthaus, das Projekt wird von einem Mann vorangetrieben, der beste Kontakte in die internationale Kunstszene hat und große und namhafte Spender unterstützen ihn. Das wird super, ich bin sicher.