Seesen. Einmal in der Woche können sich Seesener hier kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

Ein Corona-Testzentrum gibt es im Jacobson-Haus in Seesen.

Seit Montag in Seesen: Corona-Testzentrum im Jacobson-Haus

Die Stadt Seesen hat in enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz und Bereitschaftsarzt Steffen Pallinger in wenigen Tagen die Einrichtung eines Testzentrums organisiert.

Seit Montag können sich die Seesener Bürgerinnen und Bürger nach vorheriger telefonischer Anmeldung im Bürgersaal einmal in der Woche kostenlos auf Coronaviren testen lassen. „Ich bin sehr froh, dass wir in kurzer Zeit ein Testzentrum für unsere Bürgerinnen und Bürger einrichten konnten. Besonders danken möchte ich dem DRK Ortsverein Seesen sowie Steffen Pallinger für den großen Einsatz“, so Bürgermeister Erik Homann.

Das muss beachtet werden

Gemeinsam mit Wilfried Wende, dem Bereitschaftsleiter des DRK in Seesen, und Steffen Pallinger haben sich Verwaltungschef Homann sowie Wolfgang Jakobi, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste, bereits zu Beginn der vergangenen Woche spontan beraten und ihren Vorschlag vom Landkreis Goslar genehmigen lassen. „Dank der unkomplizierten und zügigen Bearbeitung unseres Vorschlags durch den Landkreis können wir unseren Bürgerinnen und Bürgern ab Montag ein Testangebot machen“, lobt Homann die schnelle Genehmigung.