Ehrenamtsfonds: wichtiger Beitrag für Allgemeinwohl

Er ist mittlerweile zu einer festen Institution geworden. Die Rede ist vom Ehrenamtsfonds der Harz Energie. In diesem Jahr feiert der Fördertopf speziell für das Ehrenamt sein fünfjähriges Bestehen. Seit 2017 konnten daraus mehr als 750 Ehrenamtsprojekte mit einem Fördervolumen von mehr als 450.000 Euro unterstützt werden.

Neben der Bereitstellung von jährlich mehr als 130.000 Euro überzeugt das unkomplizierte Antragsverfahren und die schnelle Fördergeldauszahlung, so die einhellige Meinung der kommunalen Seite. So dauert es von der Antragseinreichung bis zur Auszahlung der Mittel oftmals keine Woche.

192 Projekt in 2020 gefördert

Im vergangenen Jahr unterstützte Harz Energie 192 Projekte mit einem Fördervolumen von knapp 110.000 Euro. Die Unterhaltung von Vereinsgebäuden nahm den größten Förderblock ein. 34 Projekte wurden in diesem Segment gefördert. Dicht dahinter folgten die Heimatpflege/Ortsverschönerung (32) und die Unterstützung von Sportprojekten (30). Mit 24 Förderanträgen kamen aber auch die Kulturarbeit und mit 21 die Jugendarbeit nicht zu kurz.

So unterschiedlich die Projekte auch waren, so haben sie doch alle eines gemeinsam: Ohne Ehrenamtliche würde es sie nicht geben. Damit ist nach wie vor die Ehrenamtskultur einer der wichtigsten Säulen des Gemeinwohls in Stadt und Land.

„Mit unserem Engagement wollen wir unsere Wertschätzung und Würdigung für diese unverzichtbare Ehrenamtsarbeit zum Ausdruck bringen“, freut sich Geschäftsführer Konrad Aichner über die große Anerkennung sowohl von den Projektträgern als auch von den Kommunen. Denn es sind in erster Linie die Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher, die Projektfördervorschläge beim regionalen Energieversorger platzieren können.

Säule des Gemeinwohls

130 Kommunen bzw. deren Freiwillige profitieren von dem Engagement der Harz Energie.

Die Organisation liegt in den Händen von Kommunalmanager Frank Uhlenhaut. Als langjähriger Bürgermeister und Ehrenamtler kennt er die Strukturen und die enorme Bedeutung des Ehrenamtes nur allzu gut. Er ist Ansprechpartner für die Kommunen und auch für die Zuwendungsempfänger. Auf seinen Tisch landen die Vorschläge, und er ist auch oft vor Ort, um sich ein Bild über die Projektverwirklichung zu machen.

Aufgrund des coronabedingt geringeren Antragsvolumens in 2020 und der Übertragung von Restmitteln können in diesem Jahr Projekte in einer Größenordnung von 183.000 Euro gefördert werden.

Für den Startschuss des Ehrenamtsfonds 2021 ist Konrad Aichern und Frank Uhlenhaut zum Dorfladen „Am Thie“ nach Wachenhausen in Katlenburg-Lindau gefahren. Der Dorfladen erhielt im vergangenen Jahr eine Sonderförderung in Höhe von 1.000 Euro für sein ehrenamtliches Engagement.

Besteht seit fünf Jahren

Mittlerweile öffnet auch der Dorfladen schon seit fünf Jahren seine Türen, um der Bevölkerung ein großes Sortiment an regionalen Lebensmitteln anzubieten. Darüber hinaus ist er auch zu einem beliebten Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft geworden.

Der Vorsitzende Arne Schreiber vom Verein Dorfladen am Thie danke der Harz Energie für die Bereitstellung des Ehrenamtsfonds. „Diese in unserer Region einmalige Förderung des Ehrenamtes ist eine wichtige Idee für unsere Region“.