Göttingen: Geldautomat gesprengt, Täter auf der Flucht

Göttingen. In der vergangenen Nacht wurde ein Geldautomat in Göttingen gesprengt. Die unbekannten Täter sind wohl in einem dunklen Pkw flüchtig.

Mutmaßlich mithilfe einer bislang noch nicht näher bestimmten Substanz haben Unbekannte Donnerstagnacht, 11. März, in der Reinhäuser Landstraße einen freistehenden Geldautomaten gesprengt. Mehrere Zeugen hörten gegen 01.15 Uhr unabhängig voneinander zwei aufeinanderfolgende, laute Knallgeräusche und alarmierten die Polizei.

Durch die Wucht der Explosion wurden der Geldautomat und auch das ihn umgebende Häuschen komplett zerstört. Trümmerteile folgen mehrere Meter weit durch die Luft. Verletzt wurde zum Glück niemand. Zur Höhe des entstandenen Gesamtschadens liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen vor.

Großfahndung bislang erfolglos

Ersten Erkenntnissen zufolge, sollen unmittelbar nach der Sprengung zwei dunkel gekleidete Personen zu Fuß in Richtung Benzstraße geflüchtet und hier in einen offensichtlich wartenden, dunklen PKW eingestiegen sein. Das Fahrzeug sei anschließend mit hoher Geschwindigkeit über die Reinhäuser Landstraße (Bundesstraße 27) in Richtung stadtauswärts davongefahren. Eine sofort ausgelöste Großfahndung nach den Flüchtigen verlief ergebnislos. Noch in der Nacht wurde der Tatort von Kriminaltechnikern intensiv begutachtet und spurentechnisch untersucht.

Erst vor einigen Wochen hatten Unbekannte in Bovenden einen Geldautomaten gesprengt. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, wird derzeit geprüft. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter 0551/491-2115 entgegen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.