Harzklub-Resolution zeigt Wirkung

Bäumepflanzen ist harte Arbeit. Naturschutzwart Michael Thätner und 14 weitere Harzklub-Angehörige gingen mit gutem Beispiel voran. Diese Freiwiligen sorgten dafür, dass Spaziergänger künftig einen bunten Roteichen-Mischwald an der Wilhelmsschneise vorfinden.

Clausthal-Zellerfeld. Der Wald braucht Hilfe – der Harzklub veranstaltet Pflanzaktionen in drei Bundesländern.

Der Harzklub-Hauptvorstand freut sich über vielfältige konstruktive Rückmeldungen, welche die Resolution „Der Harzer Wald braucht unsere Hilfe“, die Ende 2020 verabschiedet wurde, ausgelöst hatte. Die Ministerien aller drei Bundesländer gaben dem Wanderverband Antwort. Auch große Waldbesitzer, vertreten durch den Präsidenten der Niedersächsischen Landesforsten und dem Leiter des Forstbetriebes Sachsen-Anhalt, bedankten sich für die beispiellose Initiative.

Dass sich der Harzklub mit seinen Forderungen und Anregungen sehr ernst genommen fühlen darf, zeigten auch die Reaktionen aus der Politik, vom einzelnen Bundestagsabgeordneten über den neuen Landrat des Landkreises Harz bis hin zur Touristik in Thüringen. Konkret gab es bereits feste Zusagen und der Wanderverein erhielt Vorschläge zur Unterstützung der Forstarbeiten. „Jetzt gilt es, den Kontakt beizubehalten und den Dialog zeitnah fortzusetzen, um möglichst viele unserer Forderungen aus der Resolution umzusetzen“, betont Dr. Oliver Junk, Präsident des Harzklubs.

Aktionen am 27. März und 10. April

Mit gutem Beispiel möchte der länderübergreifend tätige Heimat-, Wander- und Naturschutzbund vorangehen. Im Frühjahr 2021 will der Harzklub die aufgeschobene Pflanzaktion im Forstamt Clausthal bei Bad Harzburg nachholen. Am 27. März soll ein Mischwald in den Niedersächsischen Landesforsten begründet werden.

Am 10. April sind Vereinsangehörige und Freiwillige nach Drübeck eingeladen. Auch dort im Privatwald bei Cornelius Meyer-Storck braucht es fleißige Helfer bei der Wiederaufforstung. Und im Herbst ist eine Aktion im Staatlichen Forstbetrieb Sachsen-Anhalt geplant.

Vielfältig, gemischt und klimastabil

Ziel der Pflanzaktionen sei es, den durch Sturm, Dürre und Borkenkäfer stark in Mitleidenschaft gezogenen Harzer Wäldern zu helfen. „Der Harzklub möchte seinen Beitrag zu einem vielfältigen, gemischten und klimastabilen Wald leisten und die Waldbesitzenden, durch deren Wälder unsere Wanderwege führen, bei der Wiederaufforstung unterstützen“, nennt Dr. Oliver Junk die Gründe für das Engagement des Vereins.

Erfreut zeigt sich der Harzklub über das Engagement vieler Bürger für den Wald – leider fehle diesem lobenswerten Engagement oft der fachliche Hintergrund. Hierbei möchte der Harzklub zwischen Fachleuten, Waldeigentümern und den Waldbesuchern vermitteln. „Wie geht das besser als bei einer gemeinsamen Pflanzaktion, wo alle vor Ort mit anpacken“, freut sich der Harzklub-Präsident auf die kommende Pflanzsaison. Eine Forderung an die für Forstwirtschaft verantwortlichen Ministerien unterstreicht der Harzklub in seinem jüngsten Antwortschreiben: Der Ruf nach einem länderübergreifenden Krisenstab. Dieser könnte bei der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA) eingebunden sein. Die fachlich hoch qualifizierte Einrichtung arbeite schon seit Jahren länder- und besitzartenübergreifend. Interdisziplinär tätige Wissenschaftler würden auf Basis neuster Erkenntnisse die aktuelle Waldschadensbekämpfung vorantreiben sowie die Wiederbewaldung unterstützen.