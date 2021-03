Frau von Auto erfasst: Polizei sucht Zeugen

Duderstadt. Der Unfall in Duderstadt ereignete sich bereits am 24. Februar.

Bei einem Unfall in Duderstadt ist am 24. Februar eine 74-Jährige verletzt worden. Wie die Polizei Göttingen am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Christian-Blank-Straße/Neutorstraße/Kardinal-Kopp-Straße. Laut Polizei gab die Frau an, ihr Fahrrad hinter einem wartenden Pkw über die Kreuzung geschoben zu haben. Als sie sich hinter dem Auto befand, legte der Fahrer den Rückwärtsgang ein und fuhr los. Als das Fahrzeug gegen sie stieß, verlor sie das Gleichgewicht und stürzte.

Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch unmittelbar nach dem Vorfall fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Bei dem Pkw soll es sich vermutlich um einen kleinen dunklen Wagen handeln. Weitere Angaben zu Fahrzeug und Fahrer liegen bislang nicht vor. Auch kann der genaue Unfallzeitpunkt nicht näher eingegrenzt werden.

Zeugen, insbesondere der Autofahrer sowie ein Radfahrer, der kurze Zeit nach dem Unfall an der Frau vorbeifuhr und seine Hilfe anbot, sollten sich bei der Polizei unter Telefon 05527/9801-0 melden. pol