Göttingen: Trickdiebe ergaunern mehrere tausend Euro

Göttingen. Mithilfe eines Schockanrufes haben Unbekannte am Freitag in Göttingen eine 69 Jahre alte Frau um mehrere tausend Euro betrogen.

Mithilfe eines Schockanrufes haben Unbekannte am Freitag in Göttingen eine 69 Jahre alte Frau um mehrere tausend Euro betrogen. Die besorgte Frau übergab das Geld eigenen Schilderungen zufolge am Nachmittag in der Obere-Masch-Straße an eine Unbekannte. Diese flüchtete mit der Beute in Richtung Berliner Straße.

Der Geldübergabe ging ein Anruf am Mittag voraus, in dem sich eine Frau als angebliche Tochter der Geschädigten ausgab. Diese schilderte im Telefonat, dass sie einen Unfall verursacht habe, bei dem eine andere Person tödlich verletzt worden sei. Jetzt benötige sie Bargeld für eine Kaution, da ihr ansonsten eine Haftstrafe drohen würde.

Personenbeschreibung

Die Unbekannte soll wie folgt ausgesehen haben: Alter etwa Anfang/Mitte 30, etwa 160 cm groß, korpulente Statur, bekleidet mit dunklem Anorak, dunkler Hose und Kopftuch.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen. pol