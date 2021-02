Betrunkener zerstört Verglasung an Bushaltestelle

Sachbeschädigung am ZOB in Clausthal-Zellerfeld.

Clausthal-Zellerfeld. In Clausthal-Zellerfeld hat ein Betrunkener in der Nacht zu Sonntag, 28. Februar, randaliert.

Gegen 4 Uhr morgens wurde die Polizei zu einer Sachbeschädigung an der Bushaltestelle am ZOB in Clausthal-Zellerfeld alarmiert. Ein Zeuge meldete, dass eine männliche Person dabei sei, mit einer Eisenstange die Verglasung der Bushaltestelle zu zerstören. Noch in unmittelbarer Nähe zum Tatort stießen die eingesetzten Beamten auf den Täter. Hierbei handelte es sich um einen deutlich alkoholisierten 27-Jährigen. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.