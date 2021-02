Per Notruf haben sich am Freitag, 26. Februar, zwei Kinder bei der Polizei Goslar gemeldet. Sie gaben an, dass sie ihre Mutter verloren hätten. Bereits nach kurzer Zeit konnte die Familie wieder zusammengeführt werden.

Beamte übergaben beide Kinder wieder wohlauf in die Obhut der Mutter und führten anschließend ein klärendes Gespräch. Wie die Goslarer Polizei informiert, habe es lediglich ein Missverständnis über den verabredeten Treffpunkt mit der Mutter gegeben.