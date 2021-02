Northeim: Verstoß gegen Corona-Verordnung

Der Northeimer Polizei wurde in der Nacht zu Samstag, 27. Februar, um 0.21 Uhr gemeldet, dass sich in einer Wohnung in der Leuschnerstraße in Northeim mehrere Personen getroffen hatten.

Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass sich in der angegebenen Wohnung tatsächlich sechs Personen aus sechs unterschiedlichen Haushalten aufhielten. Nach Aufnahme der Personalien beendeten die Polizeikräfte die unerlaubte Zusammenkunft. Gegen sämtliche Personen wurden wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.