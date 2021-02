38-Jährige aus Groß Schneen wird vermisst

Friedland. Die Vermisste wurde zuletzt am Donnerstagnachmittag, 25. Februar, in Groß Schneen gesehen. Suche der Polizei Friedland verlief bisher erfolglos.

Eine 38-Jährige aus Groß Schneen wird seit Donnerstag, 25. Februar, vermisst. Die Frau wurde zuletzt am Nachmittag gegen 15 Uhr an ihrem Wohnort von Verwandten gesehen. Das meldet die Göttinger Polizei unserer Zeitung.

Die Vermisste verließ ihr Zuhause in unbekannte Richtung ohne irgendwelche persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Sie ist möglicherweise mit einem dunklen Herrenrad unterwegs. Es wird nicht ausgeschlossen, dass sie sich in hilfloser Lage befinden könnte, so die Polizei.

Seit Bekanntwerden ihres Verschwindens hat die Polizei Friedland alle erdenklichen Maßnahmen ergriffen, um die 38-Jährige zu finden. Die umfangreiche Suche führte bislang aber nicht zum Erfolg.

Beige Winterjacke und blau-weißes Halstuch

Anna Maria S.-B ist ca. 160 bis 170 cm groß, schlank und hat blondes, schulterlanges Haar, das sie meist zusammengebunden trägt. Als sie zuletzt gesehen wurde, war sie mit einer langen, dunkelbeigen Winterjacke mit Kapuze, einer schwarzen Hose, einem blau-weißen Halstuch und grauen, knöchelhohen Winterstiefeln bekleidet.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird dringend gebeten, sich unter Telefon 05504/937900 bei der Polizei Friedland oder über Notruf 110 bei der Polizei Göttingen zu melden.