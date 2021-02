Technischer Defekt löste Großbrand in Hann. Münden aus

Das Feuer, das am 23. Januar im hinteren Bereich eines Gebäudes am Aegidiiplatz ausbrach und sich auf angrenzende Häuser in der Altstadt von Hann. Münden ausbreitete (wir berichteten), ist vermutlich auf einen technischen Defekt in der Elektrik zurückzuführen. Laut Polizei ist eine Konkretisierung jedoch aufgrund des hohen Zerstörungsgrades nicht mehr möglich.

Die polizeilichen Ermittlungen sind abgeschlossen. Die Beschlagnahme des Gebäudes wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aufgehoben. pol