Im Landkreis Göttingen wurden die Grenzwerte der zulässigen Feinstaubbelastung überschritten. Grund dafür war nach Angaben des Niedersächsischen Umweltministeriums der so genannte Saharastaub, der in den vergangenen Tagen über ganz Deutschland vom Wind verteilt wurde. Das führte zu einer höhren Luftbelastung, manche Wetter-Apps warnten vor gesundheitlichen Risiken für Vorerkrankte. Wie das Landesumweltministerium gegenüber unserer Zeitung angab, habe es an zwei verschiedenen Göttinger Messpunkt je einen bzw. zwei Überschreitungstage beim Grenzwert für Feinstaub gegeben. Der zulässige Grenzwert liegt bei 50 µg Feinstaub pro Kubikmeter Luft, in der vergangenen Nacht hatte er zeitweise 73 µg/m³ betragen. Der Rückgang sei aber schon erkennbar, so ein Sprecher. Der trockene Staub aus der Sahara wird als Aerosol innerhalb der Erdatmosphäre verteilt und kann dabei teilweise große Strecken zurücklegen. jlk