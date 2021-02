Schneller Radfahrer überholt und gerät zwischen zwei Autos

Clausthal. Ein laut Zeugenaussage sehr schnell fahrender Radfahrer fuhr am Dienstag gegen 17 Uhr in Clausthal die Berliner Straße bergab. Hierbei fuhr er auf dem Gehweg und überholte den Wagen des Zeugen. Anschließend fuhr er auf die Straße und überholte kurz hinter der Einmündung Am Turmhof in der Linkskurve einen weiteres Auto. In diesem Moment kam ihm ein dritter Pkw entgegen. Der 26-jährige Radfahrer geriet laut Polizei zwischen die beiden Fahrzeuge.

Nach Berührungen mit beiden Autos kam der Radfahrer anschließend zu Fall und verletzte sich. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. pol