Kinderschutz in Südniedersachsen soll gestärkt werden

Die Entscheidung für den Aufbau eines weiteren Kinderschutz-Zentrums in Niedersachsen ist gefallen. Stadt und Landkreis Göttingen bereiten gemeinsam und in enger Kooperation die Errichtung vor. Das teilt das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung unserer Zeitung mit. Niedersachsens Kinder- und Familienministerin Carola Reimann ist überzeugt davon, dass der Kinderschutz in Südniedersachsen, einer überwiegend sehr ländlich ge­prägten Region, damit noch weiter gestärkt werden wird: „Ich freue mich sehr, dass das Netz von Kinderschutz-Zentren in Niedersachsen noch enger geknüpft wird und die Strahlkraft dieser spezialisierten Einrichtung insbesondere dem südlichen Teil Niedersachsens zugutekommen wird.“

Die Ministerin erklärt weiter: „Kinderschutz-Zen­tren sind für das Land unverzichtbare Rat- und Impulsgeber. Sie sind wertvolle Partnerin­nen und Partner an der Seite des Landes, um den Schutz von Kindern noch konse­quenter und verlässlicher zu gestalten.“

Kreisrat Marcel Riethig vom Landkreis Göttingen schließt sich an: „Die Einrichtung eines Kinderschutzzentrums für Südniedersachsen ist ein wichtiges Signal für den Kinderschutz. Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Beschränkungen ist es wichtiger denn je, dass alle gut hinschauen und reibungsfrei zum Schutz von Kindern zusammenarbeiten.“

Kinderschutz-Zentren mit langer Tradition In Niedersachsen haben die Kinderschutz-Zentren eine lange und sehr erfolgreiche Tradition. Sozialministerin Carola Reimann hat in ihrer Amtszeit – ergänzend zu den etablierten Einrichtungen in Hannover und Oldenburg - bereits zwei neue Kinder­schutz-Zentren eröffnet. Das Zentrum in Osnabrück und das Kinderschutz-Zentrum in Nordostniedersachsen mit Standorten in Lüneburg und Stade. Mit den vom Land zur Verfügung gestellten Mitteln werden etwa die Beratung von Fachkräften und Insti­tutionen zu Fragen des Kinderschutzes, Fortbildungsveranstaltungen, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit und die Durchführung von modellhaften Vorhaben im Kinderschutz umgesetzt. Beratungsangebote für Kinder und Eltern werden meist über kom­munale Beteiligung finanziert. Weitere Informationen sind unter www.kinderschutz-niedersachsen.de zu finden.

Aktuell haben Landkreis und Stadt ein Begleitteam gebildet, das den Weg für das neue Zentrum in Südniedersachsen ebnet. Den Ver­antwortlichen ist die Anknüpfung an das bestehende und sehr gut funktio­nierende Netzwerk der Akteure vor Ort sehr wichtig. Nach Einschätzung von Stadt und Landkreis Göttingen kann auf tragfähige Kooperationsstrukturen zu­rückgegriffen werden. Die Suche nach einer geeigneten Trägerschaft wird in Kürze in einem transparenten Verfahren im Netzwerk der regionalen Jugendhilfelandschaft beginnen. Die Eröffnung dieses fünften mit Landesmitteln geförderten Kinderschutz-Zentrums in Nie­dersachsen ist für Mitte 2021 vorgesehen. Das Land stellt für das Zentrum Göttingen für 2021 Mittel in Höhe von 220.000 Euro bereit. Insgesamt fördert das Land die fünf niedersächsischen Kinderschutz-Zentren in 2021 mit 980.000 Euro.

Maria Schmidt, Stadträtin der Stadt Göttingen, betont abschließend: „Wir freuen uns sehr, dass die von uns entwickelte Konzeption eines Kinderschutz-Zentrums in Südniedersachsen auf positive Resonanz des Landes gestoßen ist und wir mit der von dort erhaltenen Förderung das gemeinsam von Stadt und Landkreis Göttingen geplante Vorhaben umsetzen können. Besonderes Augenmerk richten wir dabei auf die Weiterentwicklung einer gut entwickelten Netzwerkstruktur im Bereich Früher Hilfen und Kinderschutz.“ kic