P2+-Kreistagsfraktion fordert: Klimaziele müssen überprüft werden

Die Fraktion P2+ im Göttinger Kreistag fordert, dass die Klimaziele des Landkreises überprüft werden müssen und hat einen entsprechenden Antrag für die Beratung im Umweltausschuss gestellt.

In einer Pressemitteilung dazu heißt es, dass der Landkreis Göttingen in seinem Klimaschutzkonzept 2018-2023 beschlossen habe, dass bis zum Jahr 2040 der gesamte Energiebedarf aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen werden soll. Weiterhin solle eine Treibhausneutralität bis zum Jahr 2040 geschafft werden. „Wenn die Ziele des Pariser Klimaschutzvertrages, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, erreicht werden soll, reichen die Maßnahmen im Klimaschutzkonzept des Landkreises Göttingen nicht aus. Wir müssen deshalb neu darüber diskutieren. Dieses findet in einer großen Zahl an Gemeinden und Städten derzeit statt“, so Rieke Wolters, Die Partei, Mitglied im Umweltausschusses des Landkreises Göttingen.

Die Fraktion P2+ habe deshalb für die Sitzungen des Umweltausschusses am 3. März und 21. April 2021sowie für den Kreistag Göttingen am 27. April einen Antrag eingebracht, in dem gefordert wird, dass durch weitere Maßnahmen versucht werden soll, die beschlossenen Klimaziele schon im Jahr 2030 zu erreichen.

Weder die Stadt noch der Landkreis Göttingen können das Klimaziel ohne den Bund erreichen

Die Diskussion soll parallel zu der Diskussion in der Stadt Göttingen erfolgen. „Weder die Stadt Göttingen noch der Landkreis Göttingen kann das Ziel erreichen, ohne dass sich die Rahmenbedingungen des Bundes ändern. Die Schadstoffbelastungen im Bereich des PKW- und LKW-Verkehrs resultiert im Landkreis Göttingen zu 60 Prozent aus dem Verkehr auf den Autobahnen A7 und A38. Auf diese Schadstoffquelle hat der Landkreis wenig Einfluss. Deshalb kann das neue Ziel nur erreicht werden, wenn die Bundesregierung eine tatsächliche Verkehrswende auf den Weg bringt“, so Hans-Georg Schwedhelm, Mitglied der Fraktion im Kreistag Göttingen.

Ein Teil des Antrages der P2+ Fraktion ist, dass der Landkreis Göttingen Forderungen an den Bund für ein neues Klimaschutzkonzept formuliert. „Wir brauchen wesentlich mehr erneuerbaren Strom, um im Verkehr die Wende zur Elektromobilität zu schaffen. Verkehr vermeiden und den ÖPNV zu stärken, reicht nicht aus. Der Landkreis Göttingen kann das mit seinen Flächen für Windräder schaffen,“ so Dr. Mohan Ramaswamy (Pirtaen),Vorsitzender der Fraktion im Kreistag Göttingen.