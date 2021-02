Raubüberfall auf Supermarkt in Rhumspringe: Polizei fasst Täter

Rhumspringe. Nach einem Raub auf einen Supermarkt am Montagabend in Rhumspringe konnte die Polizei den Verdächtigen kurze Zeit später in Duderstadt festnehmen.

Nach einem Raub auf einen Supermarkt am Montagabend, 15. Februar, in der Bahnhofstraße in Rhumspringe konnte die Polizei den Verdächtigen kurze Zeit später in Duderstadt festnehmen.

Ersten Ermittlungen zufolge betrat der Mann kurz vor Ladenschluss den Supermarkt und ging anschließend mit Waren zur Kasse. Vor dem Bezahlen zog er plötzlich Pfefferspray aus seiner Tasche, hielt es dem 19-jährigen Angestellten vor das Gesicht und verlangte, ohne die Waren zu bezahlen den Markt verlassen zu dürfen. Er sprühte dem Angestellten das Pfefferspray ins Gesicht, verließ den Markt ohne zu bezahlen und fuhr mit seinem Auto in Richtung Duderstadt davon. Der Angestellte wurde leicht verletzt.

Eine Zeugin alarmierte die Polizei, die den Täter kurz darauf in Duderstadt anhalten konnten. Bei der Kontrolle gab der 32-Jährige die Tat zu. Die Beamten stellten fest, dass der Mann unter Einfluss von Alkohol und Drogen am Steuer gesessen hat und keine gültige Fahrerlaubnis hat. Pkw und Kennzeichen waren gestohlen. pol/kic