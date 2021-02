Technischer Defekt: Pkw brennt in Northeim

Kurze Fahrt, hoher Schaden, aber keine Verletzten - so lautet das Ende eines Pkw-Brandes, der sich am Abend des 13. Februar vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ereignete. Gegen 17 Uhr befuhren zwei Frauen aus dem Raum Northeim mit einem VW Tiguan in Northeim die Seesener Landstrasse in Richtung Konrad-Adenauer-Damm. Nach kurzer Fahrt nahmen sie Brandgeruch wahr und stellten das Fahrzeug, nachdem auch Rauch aus der Motorhaube kam, am rechten Straßenrand ab, stiegen aus und verständigten über den Notruf Feuerwehr und Polizei. In der Zwischenzeit konnten sie auch schon im Innenraum Flammen sehen.

Motor- und Innenraum schnell gelöscht

Von den ersten Einsatzkräften der Feuerwehr Northeim, rüsteten sich zwei Feuerwehrleute mit Atemschutz und einem C-Rohr aus und löschten mit einem leichten Wasserstrahl die Flammen im Innenraum und im Motorraum ab. Weiterhin klemmten sie die Fahrzeugbatterie ab.

Da sich bei der Kontrolle mit einer Wärmebildkamera im Bereich des Armaturenbrettes noch Glutnester befanden, mussten die Feuerwehrleute ein Halligan Tool einsetzen, um an die Glutnester zu gelangen damit diese richtig abgelöscht werden konnten.

10.000 Euro Schaden vermutet

Nach etwa 45 Minuten war der Einsatz beendet. Es entstand ein Sachschaden laut Polizei in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Tiguan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das gefrierende Löschwasser wurde vom Technischen Dienst der Stadt Northeim mit Salz abgestreut. Personen wurden nicht verletzt. Die Einsatzstelle wurde während des Einsatzes von der Polizei abgesperrt.

Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Technischer Dienst der Stadt Northeim.