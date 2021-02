Außergewöhnlich ergiebiger Schneefall über Goslar

Die Meteorologen sind sich einig: Die Schneemengen, die am vergangenen Wochenende und Montag in der Region Goslar niedergingen waren ungewöhnlich viel. Das berichtet die Stadt Goslar in einer Pressemitteilung. Der Bad Harzburger Wetterexperte Arne Bastian erklärt darin, wieso es besonders Bad Harzburg und Goslar traf: „Es ging in der Nacht von Samstag auf Sonntag los. In den nächsten 40 bis 48 Stunden fielen rund 60 bis 70 Zentimeter Neuschnee.“

Im Oberharz kam aufgrund der Windrichtung hingegen weniger Schnee an. Bastian erläutert die Wetterlage: von Norden arktische Kälte, von Süden Wärme. Bei dem daraus resultierenden strammen Nordost-Wind wirkte der Harz wie ein Bollwerk. „Die Wolken aus Richtung Braunschweig wurden am Harz ausgequetscht.“ Der Großteil der Ladung ging über Goslar und Bad Harzburg nieder. In der Goslarer Altstadt komme noch eine Problematik hinzu: „Der Schnee weht von den Dächern und landet in den engen Straßen zusätzlich auf der Schneedecke am Boden.“