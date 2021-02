Göttingen: Frontalzusammenstoß auf winterglatter B27

Auf der Bundesstraße 27 hat sich Donnerstagvormittag, 11. Februar, ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Autofahrer schwer verletzt wurden. Das meldet die Polizei Göttingen unserer Zeitung.

Ersten Informationen zufolge verlor ein in Richtung Göttingen fahrender Mann aus Duderstadt gegen 11.30 Uhr aus zurzeit noch ungeklärter Ursache auf winterglatter Straße plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen. Dadurch stieß er mit einem entgegenkommenden BMW aus dem Landkreis Northeim zusammen. Dessen Fahrer erlitt bei dem Aufprall ebenso wie der Unfallverursacher schwere Verletzungen. Rettungswagen transportierten beide Männer ins Krankenhaus. Lebensgefahr soll bei keinem von beiden bestehen. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.