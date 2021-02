Tag des Notrufs: Im Notfall zählt jede Minute

Am heutigen Donnerstag, 11. Februar, ist der jährliche Europäische Tag des Notrufs. Darauf machen die Stadt und der Landkreis Göttingen aufmerksam. Gemeinsam betreiben sie für ihre Feuerwehr- und Rettungsdienstbereiche eine gemeinsame integrierte Leitstelle – die Kommunale Regionalleitstelle (KRL) – bei der Berufsfeuerwehr Göttingen.

Die KRL gewährleistet flächendeckend die gezielte Alarmierung, Lenkung und Führung aller im öffentlichen Rettungsdienst, für den Brandschutz und die Hilfeleistung tätigen Einsatzmittel und Einsatzkräfte. Wer in Stadt und Landkreis Göttingen also die 112 wählt, landet mit dem Notruf in der KRL.

„Im Notfall zählt jede Minute. Deshalb ist es wichtig, dass die Menschen, die die Notrufnummer 112 wählen, den Anweisungen der Disponenten folgen“, betont Christian Schmetz, Erster Stadtrat und als Dezernent der Stadt Göttingen für die Feuerwehr zuständig. „Die Disponenten führen strukturiert durch das Gespräch und fragen alle notwendigen Informationen ab. So wird sichergestellt, dass die Patienten die erforderliche Hilfe erhalten.“

„Jährlich gehen in der KRL unter der Notrufnummer 112 etwa 70.000 Notrufe ein, Tendenz steigend“, so Kreisrätin Marlies Dornieden, die beim Landkreis Göttingen für den Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung und damit den Rettungsdienst verantwortlich ist. „Dabei setzen die Disponenten nicht nur passgenau die notwendigen Rettungskräfte in Gang, sondern sie unterstützen im Einzelfall die Anrufer auch bis zum Eintreffen der Rettungskräfte telefonisch dabei, geeignete Maßnahmen zur Ersten Hilfe einzuleiten.“

Zahlen aus 2020 zur Kommunalen Regionalleitstelle Göttingen

Die Kommunale Regionalleitstelle Göttingen (KRL) ist für die rund 330.000 Einwohner in Stadt und Landkreis Göttingen zuständig. Hilfeersuchende erreichen die KRL über folgende Meldewege:

In 2020 gingenmehr als 170.000 Anrufe in der KRL ein, das entspricht etwa 470 Anrufen täglich; werktags sind es teilweise bis zu 700 Anrufe täglich. Davon waren ca. 68.000 Notrufe über die 112, die Nummer des Krankentransports (Telefon 0551/19 222) wurde rund 48.000 Mal gewählt. Insgesamt wurden 69.127 Einsätze in der KRL bearbeitet. Das sind im Durchschnitt rund 190 Einsätze am Tag.

Die Feuerwehr wurde zu insgesamt 3.962 Einsätzen alarmiert. Hiervon entfielen 1.383 auf Brandeinsätze und 2.580 Einsätze auf technische Hilfeleistungen.

Im Bereich des Rettungsdienstes wurden die Rettungswagen zu 37.330 Einsätzen, die Notarzteinsatzfahrzeuge zu 9.058 Einsätzen und der Rettungshubschrauber zu 1.467 Einsätzen alarmiert. Der Intensivtransportwagen wurde 441 Mal eingesetzt. Im Krankentransport wurden 28.143 Einsätze gefahren. Infektionstransporte mit Verdacht auf eine Covid-19 Infektion bzw. bestätigte Covid-19 Transporte wurden 1.370 Mal erfasst. Höhepunkte waren hier der April (351 Transporte) und der Dezember (344 Transporte). kic