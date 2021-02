Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend gegen 19 Uhr auf der L554, zwischen Lödingsen und Adelebsen, ist ein 38-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei ging der Fußgänger am Fahrbahnrand in Richtung Lödingsen, als ihn der entgegenkommende 42-jährige Fahrer eines Kleintransporters mit dem Außenspiegel streifte. Der Schwerverletzte wurde durch Ersthelfer vor Ort versorgt und anschließend mit dem Rettungswagen in ein Göttinger Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die Fahrbahn in beide Richtungen kurzzeitig voll gesperrt werden. pol