Wegen Witterung: Unterricht fällt weiter aus

Der Präsenzunterricht an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Landkreis Göttingen fällt auch am Donnerstag und Freitag, 11. und 12. Februar, aus. Das meldet der Landkreis unserer Zeitung.

Es gibt Ausnahmen: Eine Notbetreuung ist von den Schulen zu gewährleisten. Zwar findet Präsenzunterricht an den Grundschulen im Gebiet der Stadt Göttingen statt, aber nicht an den Grundschulen im weiteren Kreisgebiet. Der Distanzunterricht bzw. das Homeschooling in den Szenarien B (geteilte Klassen) und C (Distanzunterricht) wird unverändert angeboten.

Schülerbeförderung nicht gewährleistet

„Grund für den Ausfall des Präsenzunterrichts am überwiegenden Teil der Schulen ist die unverändert schwierige und unübersichtliche Verkehrssituation“, heißt es seitens des Landkreises. Die Räumdienste könnten Bushaltestellen und teils auch die Zufahrten zu den Schulen nicht vollständig räumen. Die Schülerbeförderung könne nicht gewährleistet werden. Auch in der Stadt Göttingen finde keine Schülerbeförderung statt. kic