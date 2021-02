Northeim: Lkw verliert Flüssigkeit, zunächst Gefahrengut vermutet

Einsatzkräfte in Chemieschutzanzügen werden von Feuerwehrkräften an einem Autohof dekontaminiert.

Ein undichter Lkw hat am Freitagmorgen in Northeim einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Auf dem Autohof an der A7 trat eine Flüssigkeit aus einem Lkw aus, der auch Gefahrengut transportierte. Etwa 100 Polizisten und Feuerwehrleute in Chemie-Schutzanzügen waren im Einsatz. Experten waren über Stunden damit beschäftigt, die Flüssigkeit zu bestimmen und abzupumpen. Erst gegen Mittag stellte sich heraus: Die Flüssigkeit war ungefährlich. Die Feuerwehr pumpte die restliche Flüssigkeit ab. Zwischenzeitlich waren sogar Zelte zur Dekontaminierung der Einsatzkräfte aufgebaut. pol/jlk