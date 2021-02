Barbara und Göttingen: Neue Freundschaft

Unter dem Titel „Barbaras Göttingen“ präsentiert der deutsch-französische Fernsehsender Arte seit dem 29. Januar in seiner Mediathek einen Beitrag über die französische Chanson-Sängerin Barbara und ihre Verbindung zur Stadt Göttingen. Im Jahr 1964 war Barbara für Auftritte im Jungen Theater gebucht – mit Blick auf ihre jüdische Familie und die jüngere deutsch-französische Geschichte konnte sie erst nach einigem Widerwillen überzeugt werden.

Eine Liebeserklärung an die Stadt

Der Film besucht die Orte von damals und skizziert an deren Hand die Entstehungsgeschichte des Chansons „Göttingen“ nach: Eine Liebeserklärung an die Stadt, nennt es der Film. Er zeigt die Bedeutung des Liedes auf, das sich als ein Beitrag zur Versöhnung Frankreichs mit Deutschland herausstellte und so auch Bedeutung für die weitere, friedliche europäische Geschichte hatte.

Der Fernsehbeitrag ist unter Mitwirkung des Städtischen Museums entstanden. Seit dessen Ausstellung „Barbara 1964“ im Jahr 2016 und dem dazu erschienenen Katalog gelten das Museum und dessen Leiterin Andrea Rechenberg als Kuratorin der Ausstellung als Anlaufadresse zu diesem Thema. Die Ausstellung hatte mit neuen Quellen wissenschaftlich gearbeitet und konnte erstmals einen belegten Ablauf der Ereignisse 1964 in Göttingen darstellen. „Wir haben die Ereignisse rund um die Entstehung des Göttingen-Liedes damit aus dem Hörensagen herausgeholt und zum Teil korrigiert“, unterstreicht Andrea Rechenberg, die auch im Filmbeitrag zu Wort kommt. Das Museum habe damit, so Rechenberg, zu einem neuen Forschungsstand beigetragen. Auch Altkanzler Gerhard Schröder, der Zeilen von „Göttingen“ im Jahr 2003 bei der 40-Jahr-Feier zum Elysée-Vertrag in Versailles zitierte, reiste für den Film nach Göttingen und schildert seine Sicht auf die Dinge – er wurde kurze Zeit nach Barbaras Besuch Student in der Stadt.

Hier ist der Film zu sehen: https://www.arte.tv/de/videos/098995-025-A/stadt-land-kunst/

Versöhnen, nicht vergessen

In ihren Memoiren schrieb die Sängerin, dass dieses Chanson aus einem tiefen Wunsch nach Versöhnung, nicht nach Vergessen entstanden sei. Somit kann das Lied auch als ein Beitrag zur Erinnerungskultur verstanden werden.

Von Regisseur Heinz Cadera kommen Worte des Danks: „Im schwierigen Jahr 2020 haben viele Göttinger ihre Zeit, Wissen und Geduld gegeben, um diesen Film zu produzieren. Uns standen alle Türen offen, angefangen vom Kino Lumière, wo Barbara einst auftrat, der Universität und des Jungen Theaters. Besonderer Dank geht an Andrea Rechenberg, die Leiterin des Städtischen Museums Göttingen, die ihr Wissen zum Thema Barbara zur Verfügung stellte.“ jlk