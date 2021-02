Nach Bombensprengung: Pfalz-Grona-Breite ist wieder freigegeben

Göttingen: Blick auf den Krater nach der kontrollierten Sprengung einer Zehn-Zentner-Weltkriegs-Bombe am Wochenende.

Die Pfalz-Grona-Breite in Göttingen ist am Donnerstag, 4. Februar, wieder für den Verkehr freigeben worden. Grund für die Sperrung war die kontrollierte Sprengung von vier Blindgängern am vergangenen Wochenende (wir berichteten).

Wie die Stadtverwaltung unserer Zeitung mitteilt, hatten die Göttinger Entsorgungsbetriebe (GEB) im Anschluss den unter der Straße liegenden Kanal auf mögliche Schäden geprüft. Das Ergebnis der Untersuchungen: Der Kanal ist intakt. Es wurden jedoch kleinere Schäden an den Hausanschlüssen anliegender Wohnhäuser und der Kirche entdeckt.

Auf den Verkehr hat dies allerdings keine Auswirkungen. Die Straße wurde daher wieder freigeben. Allein der Gehweg vor der Kirche bleibt aufgrund der Schäden weiterhin gesperrt.

Die Zehn-Zentner-Bomben waren bei Sondierungsarbeiten gefunden worden. Die Langzeitzünder machten eine Entschärfung unmöglich. Die letzte Bombe ist in der Nacht auf Sonntag vom Kampfmittelbeseitigungsdienst gesprengt worden. Mehr als 8.000 Anwohner mussten ihre Häuser von Samstag auf Sonntag verlassen. Der Fernverkehr der Bahn war durch die Sperrung des Bahnhofs ebenfalls betroffen. Verletzt wurde niemand. dpa/rtl