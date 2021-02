Tempokontrolle: Fahrer ist mit 104 statt 70 km/h unterwegs

Northeim. Die Polizei kontrollierte die Geschwindigkeit auf der B241. In drei Stunden gab es 36 Verstöße bei 700 Fahrzeugen.

Am Montag in der Zeit von 11 bis 14 Uhr erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Northeim eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der B241 zwischen der Ortschaft Volpriehausen und dem Abzweig nach Schlarpe. Bei einer Durchfahrt von mehr als 700 Fahrzeugen wurden 36 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Die höchste Überschreitung bei erlaubten 70 Stundenkilometern erfolgte durch ein Hamburger Firmenfahrzeug mit 104 km/h. Den verantwortlichen Fahrzeugführer erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Geschwindigkeitsmessungen haben das wesentliche Ziel, die Anzahl von tödlichen und damit schwersten Verkehrsunfällen zu reduzieren bzw. ganz zu verhindern. „Bei der Geschwindigkeitsüberschreitung handelt es sich um eine der Hauptunfallursachen, weshalb seitens der Polizeiinspektion Northeim auch weiterhin entsprechende Kontrollen durchgeführt werden“, so ein Sprecher. pol