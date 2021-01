Großer Besucherandrang im Oberharz bleibt dieses Mal aus

Gut besucht waren die Rodelhänge am Torfhaus vor zwei Wochen. Angesichts des Winterwetters stellte sich die Harzregion am vergangenen Wochenende erneut auf viele Schnee-Ausflügler ein.

An den beliebten Winterorten im Oberharz ist es trotz Neuschnees und kalter Temperaturen im Vergleich zu den vorherigen Wochenenden eher ruhig zugegangen. Zwar seien vor allem am Sonntag bei Sonnenschein viele Ausflügler gekommen, hieß es bei der Polizei Goslar mit Blick auf die Lage in Torfhaus, Oderbrück und Sonnenberg. Es sei aber alles entspannt geblieben und es habe keine besonderen Einsätze gegeben.

Auch am Samstag waren die Parkplätze zwar voll gewesen, chaotische Zustände hatte es hingegen nicht gegeben. Die Polizei war wieder im Sondereinsatz, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren – aber nicht in der Stärke, wie an vorangegangenen Wochenenden. Bis Sonntagnachmittag gab es keine Auffälligkeiten.

Der Landkreis Goslar, der Tourismusverband Harz und die Polizei hatten in den vergangenen Wochen nach einem erhöhten Besucherandrang in der Region immer wieder appelliert, wegen der Corona-Pandemie auf Ausflüge zu verzichten. „Das hat offensichtlich geholfen“, sagte ein Polizeisprecher.

Bittere Lage für Tourismus-Betriebe

„Für Hotel- und Gastronomiebetriebe ist die Lage natürlich ausgesprochen bitter“, sagte die Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes (HTV), Christin Wohlgemuth. Der letzte Winter sei sehr mild gewesen. „Diesmal haben wir die beste natürliche Schneedecke, aber die Betriebe sind geschlossen.“ Das Zeugnisferien-Wochenende gilt traditionell als eines der Wochenenden mit dem größten Besucherandrang im Mittelgebirge.

Die Behörden hatten angekündigt, die Corona- und Verkehrskontrollen fortzusetzen. Darauf verständigten sich der Landkreis Goslar, die Polizei sowie die drei Städte Braunlage, Goslar und Clausthal-Zellerfeld. Allein in der Ortslage Torfhaus wurden den Angaben zufolge seit dem 9. Januar rund 3.300 Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt.

Der Harzer Tourismusverband schreibt auf seiner Internetseite: „Sind es ein paar wenige Stunden im Schnee wert, eine mitunter stundenlange Anreise, kilometerlange Staus vor Ort und eine nahezu aussichtslose Parkplatzsuche auf sich zu nehmen? Die Parkplätze im Oberharz sind bereits am frühen Vormittag überfüllt. Seilbahnen, Ski- und Rodellifte sowie Hotels, Gaststätten und Cafés sind geschlossen. Es gibt keine Einkehr- oder Aufwärmmöglichkeiten und es sind nur wenige öffentliche Toiletten in den Ortslagen vorhanden.“

Mit Sommerreifen unterwegs

Trotzdem scheuten einige die lange Anfahrt auch vor dem Wochenende offenbar nicht. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich ein Pkw aus Hamburg festgefahren.

Die Polizeibeamten waren am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 242 im Bereich Stieglitzecke gerufen worden. Es stellte sich heraus, dass sich ein Pkw mit auswärtigen Kennzeichen im Schnee festgefahren hatte. Ein Abschleppdienst musste den Wagen bergen.

Neben den Abschleppkosten kommt auf den Pkw-Fahrer aus Hamburg noch ein Bußgeld zu, da das Auto nur mit Sommerreifen ausgerüstet war.