Neues Schnelltest-Zentrum in Nordhausen nimmt Arbeit auf

Der Landkreis Nordhausen hat ein neues Zentrum für Corona-Schnelltests eingerichtet, das ab sofort einsatzbereit ist. Denn das Testen sei laut Landrat Matthias Jendricke (SPD) der Schlüssel im Eindämmen der Corona-Pandemie.

Wer nun aber denkt, es wäre damit getan, einfach ein Stäbchen über die Zunge zu schieben, der irrt. „Das muss so ein bisschen wie eine Quälerei sein“, erklärt Jendricke bei der Vorstellung der Einrichtung, die direkt gegenüber des neuen Katastrophenschutzlagers in der Zorgestraße untergebracht ist. „Eine qualifizierte Testmethode benötigt geschultes Personal. Daher ist es auch wichtig, dass die Tests weiterhin nicht für Privatpersonen einfach käuflich zu erwerben sind. Jedoch hat man den Kreis erweitert, der ihn durchführen darf. Wie beispielsweise Apotheker oder Zahnärzte und das nicht nur in den normalen Arztpraxen“, unterstreicht der SPD-Politiker. Das sei auch der Grund, warum der Landkreis die Schnelltests nun ebenso anbietet. „Wir möchten, dass die Menschen überall einen freien Zugang zum Test haben.“

Um lange Wartezeiten und Schlangenbildung zu verhindern, ist zunächst eine Koordination notwendig. Deswegen müsse man sich vorher unter Telefon 03631/911 9201 werktags zwischen 8 und 11 Uhr anmelden oder eine Mail an corona-test@lrandh.thueringen.de senden. Danach werde ein Termin für den Schnelltest zugeteilt, der in der Regel knapp 15 Minuten dauert.

Das kostet der Corona-Test

Laut Jendrickes Aussage könne dieser sogar noch am gleichen Tag stattfinden. Vor Ort in der Zorgestraße 15 kümmert sich geschultes Personal um einen reibungslosen Ablauf. Da die Krankenkasse den Schnelltest nicht bezahlt, muss eine Gebühr in Höhe von 50 Euro entrichtet werden. Der Betrag ist dann für einen Doppeltest. „Denn wir wollen, dass die Menschen zweimal kommen“, so der Nordhäuser Landrat. Daher folgt nach dem ersten Termin im Abstand einer Woche ein zweiter. Das biete nicht nur den Vorteil statistische Fehler zu minimieren, sondern würde auch die Auswertung verbessern. „Denn diese ist am besten, wenn die Viruslast relativ hoch ist“, bekräftigt Jendricke. Aus diesem Grund sei es wichtig eine gleichbleibende Anlaufstelle zu haben. Ideal ist dafür das Gebäude der Servicegesellschaft in der Zorgestraße, welches später einmal der neuen Rettungsleitstelle weichen soll.

Wer einen definitiven Sachgrund hat, weil er beispielsweise berufsbedingt reisen muss und dafür einen Test benötigt, könne auch nur einen machen lassen. Dieser kostet 30 Euro. Damit sollen die Kosten unter den gängigen Marktpreisen liegen.

Neu ist auch die mobile Covid-19-Teststation. Seit Anfang des Jahres steht der umgerüstete Bus mit dem markanten Schriftzug zur Verfügung. Bei Bedarf kann die mobile Teststation zu Firmen ausrücken, damit Betriebs- oder Verwaltungsabläufe nicht gestört werden. Die Schnelltests erfolgen nicht im Fahrzeug, sondern in Räumen der Firma. Pro Mitarbeiter werde 40 Euro für einen Doppeltest verlangt.

Anmeldung für einen Schnelltest telefonisch unter 03631/911 9201 oder per Mail an corona-test@lrandh.thueringen.de. mk