A 7 bei Nörten-Hardenberg: Erhebliche Verkehrsbehinderungen

Die Nachwehen eines am Dienstagmorgen auf der A 7 bei Nörten-Hardenberg liegengebliebenen LKW sorgen aktuell auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel noch immer für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Der aktuelle Rückstau beträgt nach Angaben der Autobahnpolizei Göttingen rund fünfzehn Kilometer und reicht damit bis zur Anschlussstelle Echte. Verkehrsteilnehmer werden dringend gebeten, die A 7 frühzeitig zu verlassen bzw. den Bereich weiträumig zu umfahren. Der Sattelzug hatte sich gegen 06.10 Uhr aufgrund extremer Schneeglätte am Ende einer Baustelle quer gestellt.

Unfälle wurden bislang nicht gemeldet

Die VIA Niedersachsen fuhr daraufhin entgegengesetzt auf die A 7 und streute Salz, damit dieser wieder anfahren kann. In der Folge wurde noch diversen weiteren PKW, LKW und Sattelzügen auf dieselbe Weise geholfen, die aufgrund der Straßenverhältnisse Schwierigkeiten beim Wiederanfahren hatten. Unfälle wurden bislang aber nicht gemeldet. Verkehrsteilnehmer, die derzeit im Stau stehen, müssen noch ein wenig Geduld haben. Bis sich die Behinderungen aufgelöst haben, wird es vermutlich noch etwas dauern. In diesem Zusammenhang bittet die Autobahnpolizei noch einmal darum, eine Rettungsgasse für die Räumfahrzeuge freizuhalten. jk