Polizei fasst mutmaßliche Serientäter

Durch intensive Ermittlungen hat die Polizei Göttingen eine umfangreiche Einbruchserie beenden können. Das meldet die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Im Zeitraum von Sommer 2020 bis in die zweite Januarwoche 2021 hinein war es im gesamten Stadtgebiet von Göttingen zu einer hohen dreistelligen Anzahl an vollendeten und versuchten Kellereinbrüchen gekommen. Das Diebesgut umfasste alles, was heutzutage in Kellern gelagert wird: über alte Bekleidung, alte Fernseher und Konserven, bis hin zu teuren Alkoholika, Fahrrädern und diversen hochwertigen Werkzeugen.

Die aufgenommenen Ermittlungen des 2. Fachkommissariats führten letztlich zu einer Gruppe von drei dringend Tatverdächtigen, die der Betäubungsmittelszene zuzurechnen sind. Gegen einen 39 Jahre alten Bad Lauterberger und einen 43-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz erließ das Amtsgericht Göttingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft inzwischen U-Haftbefehle wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr. Der dritte Tatverdächtige, ein 46-jähriger Göttinger, befindet sich aktuell auf freiem Fuß.

Nach Verhaftung der mutmaßlichen Einbrecher brach die Tatserie sofort ab

Nach Erkenntnissen der Ermittler schlugen die Tatverdächtigen über das gesamte Stadtgebiet verteilt zu. In unterschiedlicher Zusammensetzung oder auch allein und häufig zur Nachtzeit. Im Großteil der Fälle drangen sie in Mehrfamilienhäuser ein, suchten die Kellerbereiche oder Dachböden auf und entwendeten dort vorgefundene Gegenstände. Aufgrund von Abgleichen der gesicherten Spuren, aber auch übereinstimmender Zeugenangaben mit Täterhinweisen, konkretisierte sich schließlich der Tatverdacht gegen die drei jetzt dingfest gemachten Männer.

In ihren Wohnungen stellten die Ermittler bei richterlich angeordneten Durchsuchungen diverses mutmaßliches Diebesgut sicher. Ein Teil davon konnte zugeordnet und wieder an die Geschädigten ausgehändigt werden. Wo die hochwertigen Gegenstände letztlich verblieben sind, lässt sich derzeit noch nicht ermitteln. Nach Verhaftung der drei mutmaßlichen Kellereinbrecher brach die Tatserie sofort schlagartig ab. Die weiteren Ermittlungen dauern an.