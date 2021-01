Großbrand in Hann. Münden: Ermittlungen zur Brandursache beginnen

Die Feuerwehr löschte den Brand in der historischen Altstadt. Mehrere Häuser standen in der dicht bebauten Innenstadt in Flammen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Hann. Münden Nach dem Großbrand in der Altstadt in Hann. Münden beginnen heute die weiteren Ermittlungen. Am Dienstag soll das LKA hinzugezogen werden.

Im Zusammenhang mit dem Großbrand in der Altstadt von Hann. Münden hat das örtliche Polizeikommissariat am Montag die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Stand brach das Feuer am Samstagmorgen gegen 07.15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache im Anbau einer Wäscherei am Aegidiiplatz aus. Wegen der engen Bebauung griffen die Flammen schnell auf weitere angrenzende Fachwerkhäuser über.

Eine Begutachtung der Brandstelle durch Experten des LKA ist vorgesehen

Neben den eigentlichen Untersuchungen am Brandausbruchsort werden sich die Ermittler der Polizei in den kommenden Tagen mit der Vernehmung von Zeugen sowie der Sichtung und Auswertung von vorliegendem Bildmaterial befassen. Für Dienstag ist außerdem die Begutachtung der Brandstelle durch einen Experten der Brandursachenkommission des Landeskriminalamtes Niedersachsen aus Hannover vorgesehen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es bislang weiterhin nicht. Die genaue Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist offen. Die Ermittlungen dauern an.